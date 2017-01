Twee katten dood bij brand in Den Burg

Foto DNP.NU Bekijk Fotoserie

DEN BURG - Bij een keukenbrand in een woning aan de Burgwal in Den Burg is maandagavond veel rook vrijgekomen. Twee katten hebben de brand niet overleefd. Er raakte niemand gewond.

Door Internetredactie - 23-1-2017, 19:45 (Update 23-1-2017, 21:03)

Een dierenarts heeft nog geprobeerd het leven van de twee dieren, die rook hadden ingeademd, te redden.

Door de brand kwam het huis snel vol te staan met zwarte rook. De eigenaar was op het moment van de brand niet thuis. Hij werd door een kennis op de hoogte gesteld. Die had op internet gezien dat het huis in brand stond.

De woning is onbewoonbaar en ook de buren kunnen maandagnacht niet in hun eigen huis slapen. Burgemeester Michiel Uitdehaag is ter plaatste geweest om zich op de hoogte te laten stellen.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.