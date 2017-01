Een groot feest op ijsbaan Den Helder

Foto George Stoekenbroek De Helderse ijsbaan trok zo’n honderd kinderen maandag.

DEN HELDER - Of ze nu krabbelden, sleeden of lekker een stukje konden schaatsen: plezier was er maandagmiddag zeker op de ijsbanen in Den Helder (foto) en Julianadorp.

Door Bo-Anne van Egmond - 23-1-2017, 17:35 (Update 23-1-2017, 17:35)

In Den Helder kon jeugd tot zestien jaar voor het eerst in vier jaar weer schaatsen op een deel van de ijsbaan, voor de Dorper ijsbaan was het al dag twee. ,,Het was een groot feest’’, blikt voorzitter Joop van Schie van de Helderse ijsbaan terug. Er kwamen zo’n honderd kinderen.

Of er dinsdag ook nog geschaatst kan worden is volgens de voorzitter ’een groot vraagteken’: ,,Dat weten we niet eerder dan morgenochtend.’’

Op de websites van de ijsclubs wordt dit bekend gemaakt: ijsclubdenhelder.nl en ijsclubjulianadorp.nl.