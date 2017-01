Over op walstroom: minder uitstoot in haven Den Helder

Foto PoDH Kees Turnhout (Port of Den Helder) neemt symbolisch een half miljoen subsidie in ontvangst van gedeputeerde Jaap Bond. Bekijk Fotoserie

DEN HELDER - Port of Den Helder gaat voor bijna anderhalf miljoen euro zogeheten walstroom aanleggen in de Helderse haven.

Door Hedzer Faberh.faber@hollandmediacombinatie.nl - 24-1-2017, 6:00 (Update 24-1-2017, 6:00)

De provincie Noord-Holland heeft maandag een subsidie hiervoor toegekend van 500.000 euro. Het project moet zorgen voor een flinke reductie van Co2-uitstoot.

Doel is dat schepen na afmeren in de civiele haven overschakelen op walstroom - een aansluiting op het elektriciteitsnet op het vasteland - in plaats van te blijven draaien op de eigen motoren. Dit zorgt dus ook voor minder geluid in de haven. Het gaat om het gebied tussen Moormanbrug en de Koopvaardersschutsluis, Nijverheidskade en Spoorweghaven. Het Helderse project is er een van twaalf, alle gericht op het verduurzamen van Noord-Hollandse havengebieden. Totaal trekt de provincie hiervoor 3,3 miljoen euro uit, marktpartijen dragen zelf 14,5 miljoen bij.

Behalve milieuwinst biedt walstroom ook economische voordelen. Dieselslurpende scheepsmotoren laten draaien als aggregaat is veel duurder dan stroom en bovendien kunnen kades straks intensiever worden gebruikt. Zo kunnen de Nijverheidskade en de Spoorweghaven beter gebruikt worden voor ’langliggers’, die nu al stroom afnemen van een verouderd systeem. De ligplaatsen voor de Moormanbrug kunnen dan effectiever worden ingezet voor de offshore en voor laden, lossen en bemanningswisselingen. Directeur Jacoba Bolderheij: ,,Deze investering zorgt ervoor dat we verder kunnen gaan met het ontwikkelen van moderne faciliteiten en stappen kunnen zetten bij het realiseren van onze duurzaamheidsdoelstellingen.’’ Deze maand starten de voorbereidingen. Tweede helft 2018 moet het project gereed zijn.