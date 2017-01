Plan voor strandhuisjes bij Duinoord Den Helder

Archieffoto HMC/Ed Dekker Jan Dronkers bij zijn nieuwe strandpaviljoen Citadel, Den Helder, toen nog in aanbouw.

DEN HELDER - Eigenaar Jan Dronkers van Beachclub Citadel op het strand van Duinoord wil huisjes ontwikkelen bij deze strandslag.

Door Hedzer Faber - 23-1-2017, 17:22 (Update 23-1-2017, 17:28)

Volgens Landschap Noord-Holland zou het gaan om zo’n 25 tot 30 huisjes. Dronkers wil desgevraagd inhoudelijk niets kwijt over zijn plan. ,,De aanvraag is de deur uit, maar voordat er voor een plan als dit een vergunning is, gaat er nog heel wat tijd overheen en er kan nog van alles veranderen. Dat weten we, daar houden we ook rekening mee en...