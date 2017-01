Vast strandpaviljoen voor afgebrande Zee van Tijd

Archieffoto De locatie waar het nieuwe strandpaviljoen Zee van Tijd komt.

JULIANADORP - Het vorig jaar afgebrande strandpaviljoen Zee van Tijd wordt begin februari herbouwd. Het seizoenspaviljoen maakt plaats voor een permanente. Eigenaar Patricia Smit hoopt met Pasen, medio april, de deuren te kunnen openen.

Door Carina Gutker - 23-1-2017, 19:44 (Update 23-1-2017, 19:44)

,,Ik heb er veel zin in, maar het is ook dubbel’’, zegt Smit. ,,De angst dat het nieuwe strandpaviljoen in brand wordt gestoken blijft immers bestaan.’’ Smit en mede-eigenaar Marco Kuperus zullen wel extra voorzorgsmaatregelen nemen. Smit: ,,We hadden al een portier die ’s nachts in het gebouw...