Jongen (18) in elkaar geslagen in lijnbus in Den Helder

DEN HELDER - Een 18-jarige jongen is zaterdagavond rond half twaalf in een lijnbus in Den Helder in elkaar geslagen. Hij kreeg ter hoogte van de Marsdiepstraat een mep in zijn gezicht.

Door Carina Gutker - 23-1-2017, 10:48 (Update 23-1-2017, 10:48)

De dader, een jongen tussen de 20 en 23 jaar, stapte na het incident met een meisje uit de bus en verdween in de nacht. Hij had kort blond/donkerblond haar en was 1.90 meter lang. De politie rukte hierop massaal uit met vier wagens en een speurhond, maar kon de jongen niet meer vinden.

Het slachtoffer had een bebloed gezicht en een kapotte bril. Hij is door het ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis worden gebracht. De jongen heeft zondagochtend aangifte gedaan. De politie heeft direct na het incident getuigenverklaringen opgenomen en heeft een onderzoek ingesteld.