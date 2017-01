IJsbaan Den Helder maandagmiddag open voor jeugd

DEN HELDER - De ijsbaan in Den Helder is maandagmiddag geopend voor jeugd tot zestien jaar. Ook is er een koek-en-zopietent. Het heeft de afgelopen nachten genoeg gevroren om nu ook op deze ijsbaan de ijzers onder te binden.

Door Bo-Anne van Egmond - 23-1-2017, 9:50 (Update 23-1-2017, 10:18)

De baan is open tussen 13.00 en 18.00 uur. Een dagkaart kost 2,50 euro. Wie ter plekke lid wordt van de ijsclub Den Helder betaalt zes euro, maar mag wel onbeperkt schaatsen.

Het is vier jaar geleden dat er voor het laatst geschaatst is op de ijsbaan in Den Helder.

Zondagmiddag was een deel van de schaatsbaan in Julianadorp geopend voor kinderen. Deze is tot nader bericht weer gesloten.