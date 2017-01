Visser ook langs kust Noordzee gemonitord

DEN HELDER - Garnalenvissers uit de Noordkop moeten sinds begin dit jaar ook in de kustzone met een zogenoemde blackbox aangeven waar ze varen of vissen. Vorig jaar gold die verplichting reeds voor de Waddenzee.

Door Arie Booy a.booy@hollandmediacombinatie.nl - 23-1-2017, 9:30 (Update 23-1-2017, 9:30)

De bepaling is afgesproken in het overleg tussen de autoriteiten en vertegenwoordigers van de visserijsector voor het vissen in Natura-2000-gebieden. VisNed heeft in het voortraject gewaarschuwd voor maatregelen die vissers op kosten jagen, zonder dat er voordeel tegenover staat. In die discussie ging het nog om een...