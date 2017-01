Apple Mix Den Helder geopend

DEN HELDER - Apple Mix, Fried Chicken & Meer gaat maandag om 15.00 uur open.

Door Van onze verslaggeefster - 23-1-2017, 9:00 (Update 23-1-2017, 9:12)

Het nieuwe eethuis in de Beatrixstraat, dat alleen halal geslachte kipgerechten verkoopt, had al eerder open willen gaan. Doordat met name de reclame-uitingen aan de gevel van het pand niet volgens de regels waren aangebracht, duurde dit langer.

Apple Mix Fried Chicken & Meer heeft ook een vestiging aan de Molengang in Anna Paulowna.

De nieuwe eetgelegenheid in Den Helder telt een kleine veertig zitplaatsen. Apple Mix gaat ook aan huis bezorgen. Met de komst van het eethuis in de Beatrixstraat is weer een leeg winkelpand gevuld.