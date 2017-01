IJsbaan Julianadorp deels open voor jeugd

Kinderen schaatsen op de ijsbaan in Julianadorp. Foto hmc

JULIANADORP - Voor het eerst sinds vier jaar kan er weer geschaatst worden op de ijsbaan van Julianadorp. Het bestuur van de ijsclub besloot een deel van de baan open te stellen voor de jeugd tot 15 jaar.

Door Marischka de Jager - 22-1-2017, 13:28 (Update 22-1-2017, 13:28)

Het was de flinke vorst in de nacht van zaterdag op zondag die ervoor zorgde dat het ijs op de baan in Julianadorp dik genoeg werd, zo'n vier, vijf centimeter. Althans op een deel van de baan. ,,We hebben zondagochtend vroeg besloten eeen deel van de baan, dat in de schaduw ligt, open te doen'', zegt Klaas Bregman namens het bestuur. De rest van de baan is afgezet met lint. ,,Er wordt voorlopig geen vorst meer verwacht dus als het ijs nu stuk gaat, maakt het niet uit. Er is in ieder geval geschaatst deze winter.''

Dat er geschaatst kon worden op de baan ging via social media als een lopend vuurtje rond. De zusjes Sarah (11) en Louise (9) Jansen hebben hun eerste baantjes al achter de rug. ,,Het is lekker glad ijs. Ik ben maar één keer gevallen.'' Ook de vriendinnen Demi van Baak (11) en Lynn Wassens binden de ijzers onder. ,,We hebben al wel geschaatst in Den Helder op de kunstijsbaan maar nog niet op echt ijs.''

De ijsbaan in Den Helder is zondag niet open gegaan. Na de dooi in de nacht van vrijdag op zaterdag en de vorst een nacht later heeft het ijs weer een dikte van vier centimeter. ,,We hebben nog twee nachten met vorst van -5 graden nodig dan kunnen de kinderen hier veilig schaatsen'', meldt de ijsclub op haar website. Op Texel wordt in de polder Waalenburg geschaatst op natuurijs.