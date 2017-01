Tweede plek voor Ontmoeting in het groen Den Helder

DEN HELDER - Het Helderse project 'Ontmoeting in het groen' is zaterdag als tweede geëindigd tijdens de uitreiking van de provinciale trofee voor de landelijke wedstrijd Kern met Pit.

Door Marischka de Jager - 22-1-2017, 11:23 (Update 22-1-2017, 11:23)

'Ontmoeting in het groen' startte een paar jaar geleden in Tuindorp met een buurtmoestuin. Inmiddels zijn daar allerlei zaken bijgekomen. Zo zijn er fruitbomen geplant, waar bewoners van mogen oogsten en kruidenbakken waar hetzelfde voor geldt.

Het project won vorig jaar de provinciale prijs in de landelijke wedstrijd 'Kern met Pit' van de Heidemaatschappij. Nu eindigde het project als tweede.