Drankrijder aangehouden met harddrugs op zak in Den Helder

ANP

DEN HELDER - Een 38-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Beatrixstraat in Den Helder aangehouden door de politie. Uit een blaastest bleek dat de man inderdaad teveel gedronken had.

Tijdens de blaastest probeerde de man iets weg te stoppen. Het bleek om een zakje met harddrugs te gaan. De man is hierop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

De drugs zijn in beslag genomen en zal worden vernietigd. Tegen de man wordt een proces-verbaal opgemaakt.