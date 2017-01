Kaarten voor carnaval zaterdag nog niet uitverkocht in Den Helder

Archieffoto Peter van Aalst Prins Jan van De Krabbetukkers tijdens een eerdere editie van het carnavalsfeest in Den Helder.

DEN HELDER - Voor het eerst sinds de centrale kaartverkoop in Quelderduijn zijn de toegangskaarten voor de zaterdagse carnavalsavond van De Krabbetukkers nog niet uitverkocht.

Door Marischka de Jager - 21-1-2017, 13:15 (Update 21-1-2017, 13:20)

De kaartverkoop voor het grote carnavalsfeest van vereniging De Krabbetukkers begon zaterdagochtend om 11.11 uur. Doorgaans staan mensen al vroeg in de rij om een kaartje te bemachtigen. Zo ook dit jaar, de eerste vroege vogel meldde zich al om 22.15 uur, vrijdagavond.

Voor het eerst sinds de centrale verkoop een paar jaar geleden werd ingevoerd, raakten de kaarten voor de zaterdagavond niet uitverkocht. Wie nog een kaart wil kopen kan tot 14.00 uur terecht in Quelderduijn. Anders vanaf maandag bij de Bruna in De Schooten en Julianadorp. Volgens Peter de Vrij van De Krabbetukkers zijn er nog zo'n honderd kaarten beschikbaar voor de zaterdag. Ook voor de snipperavond op maandag zijn nog kaarten.

,,Het is misschien de kou geweest waardoor mensen niet meer zo vroeg in de rij zijn gaan staan'', denkt De Vrij. ,,En misschien is het maar goed ook. Zodat we volgend jaar allemaal weer wat later, op normale tijden, kunnen beginnen.''

De Krabbetukkers verwachten overigens wel dat beide feestavonden uitverkocht raken.