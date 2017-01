Vrieskou trotseren voor carnavalskaartje Den Helder

Foto HOLLAND MEDIA COMBINATIE Raymond Piersma als eerste in de rij. Bekijk Fotoserie

DEN HELDER - Voor het derde jaar op rij was Raymond Piersma (33) de eerste die zich vrijdagavond meldde voor de kaartverkoop van carnavalsvereniging De Krabbetukkers die zaterdagochtend in Quelderduijn van start ging.

Door Marischka de Jager - 21-1-2017, 11:53 (Update 21-1-2017, 12:03)

En elk jaar wordt het een beetje vroeger, zegt Raymond zaterdagochtend rond half elf, biertje in de hand. ,,Het eerste jaar stond ik hier om twee uur ’s nachts, vorig jaar om elf uur en vrijdagavond was het kwart over tien. Dat was maar goed ook want om elf...