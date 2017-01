Hoe lang moet parkeren in blauwe zone Den Helder mogen?

Illustratie Frank Muntjewerf Wat is de grens om langparkeerders te weren, en winkelend publiek een plekje nabij de winkels te geven?

Er is kritiek op het voornemen van wethouder Odd Wagner om van de Helderse binnenstad één grote blauwe zone te maken.

Door Hedzer Faber - 20-1-2017, 21:16 (Update 20-1-2017, 21:16)

Met dat idee is niet veel mis. Je wilt immers langparkeerders weren om ruimte te maken voor winkelend publiek. Maar de tijd die stadshartbezoekers krijgen - 2 uur - is veel te kort, zeggen critici. Want wie gaat er dan nog een terrasje pakken?

Daarom een iets afwijkende stelling deze week. Een vraag, beter gezegd. Namelijk: Hoe lang moet parkeren in de blauwe zone mogen?

Toch twee uur? Of drie, vier of nog langer?

App-gebruikers stemmen hier.