Burgemeester Texel vreest: ontslag journalisten gaat ten koste van platteland

Foto gemeente Texel Michiel Uitdehaag, burgemeester van Texel.

TEXEL - Burgemeester Michiel Uitdehaag van Texel vreest dat de plannen om een kwart van de journalisten bij deze krant te ontslaan vooral grote gevolgen heeft voor de verslaggeving op het platteland. ,,Als dit doorgaat gaan we dat zeker voelen op Texel’’, is zijn vrees.

Door Michiel Snik - 20-1-2017, 20:56 (Update 20-1-2017, 22:46)

,,De journalistiek heeft een controlerende functie. Journalisten passen hoor en wederhoor toe. Controleren of wat er wordt gezegd ook echt klopt. Dat geldt ook voor wat de gemeente meldt. Als er minder journalisten zijn is het risico aanwezig dat er minder hoor en wederhoor zal plaatsvinden.’’

,,Ik vrees dat door deze plannen van de TMG vooral de plattelandsgebieden gedupeerd worden. De aandacht zal meer gaan naar de grotere steden. Daar wonen meer mensen en is het nieuws ook gemakkelijker te halen dan op het platteland. Texel is het platteland. Wij hebben nu nog een vaste journalist van het Noordhollands Dagblad. Die kan wel eens verdwijnen bij zo’n grote reductie. Verslaggeving zal dan meer vanaf de overkant gebeuren. De directe betrokkenheid en kennis over het eiland neemt daarmee af. Texelaars merken dat. Er zal zeker minder over ons eiland worden geschreven door deze krant. Met minder journalisten kan het niet anders dan dat er minder lokaal nieuws in de krant komt.’’

,,Wij hebben nu verschillende bladen op het eiland. Dat zorgt voor een gezonde concurrentie. Journalisten willen graag als eerste het beste verhaal publiceren. Dat zorgt er ook voor dat gemeentelijke informatie snel bij onze inwoners komt. Met minder journalisten vrees ik dat informatie niet meer tijdig, of zelfs helemaal niet bij onze inwoners komt.’’

,,Bij het AD hebben ze een vergelijkbare operatie achter de rug met regionale kranten. Dat heeft ze heel veel lezers gekost. Als TMG dit plan doorzet, zien lezers hun krant veranderen met minder lokaal nieuws. Dat willen ze niet. Ik hoop dat de TMG dit inziet en een andere koers gaat varen want deze aantasting van de regionale journalistiek heeft gevolgen voor het functioneren van onze democratie, kost banen en abonnees.”