Leraar met kinderporno moet van cocaïne afblijven, maar hoeft niet naar de gevangenis

DEN HELDER - Stefan V. (44) uit Den Helder moet zeker drie jaar van cocaïne en andere verdovende middelen afblijven.

Door Hedzer Faber - 20-1-2017, 17:27 (Update 20-1-2017, 17:27)

De rechtbank in Alkmaar heeft hem een goeddeels voorwaardelijke gevangenisstraf (164 van 180 dagen) opgelegd voor bezit en verspreiding van bijzonder heftige kinder- en dierenporno. Dit betekent dat hij niet terug de cel in hoeft. De eerste 16 dagen bracht hij al door in voorlopige hechtenis. Ook krijgt hij een werkstraf van 240 uur. Als voorwaarden zijn onder meer opgenomen het verbod...