Natuurijs Den Helder blijkt nog veel te dun [video]

DEN HELDER - Op het Helderse natuurijs kan nog niet worden geschaatst. Dat hebben bloembollenkweker Piet Warmerdam en zijn zoon Pé uit Den Helder vrijdag aan den lijve ondervonden.

Door Carina Gutker - 20-1-2017, 15:22 (Update 20-1-2017, 15:34)

Ze gingen in recreatiegebied Mariëndal het ijs op en genoten daar van een schaatstochtje. Lang konden ze er niet van genieten: Piet zakte door het ijs. ,,Het kon ook eigenlijk nog niet, schaatsen op natuurijs’’, zegt Piet Warmerdam, als hij weer thuis is. ,,Dat wisten we ook wel. Maar het was echt fantastisch. Dit pakken ze me niet meer af.’’

Op de natuurijsbanen in Den Helder en Julianadorp kan ook nog niet worden geschaatst. Het ijs was er vrijdag bijna vier centimeter dik, terwijl zes voor kinderen en zeven voor volwassenen nodig is. IJsmeester Hans Waasdorp van de Helderse IJsclub zei zich eerder deze week al te verheugen op een schaatswinter. Als het lukt, is het de eerste keer sinds 13 februari 2013 dat de baan open is.