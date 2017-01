Met aardappel om de nek radio maken in onderzeeër

Foto Arie Booy/Holland Media Combinatie Dj Frank Dane (l.) op het Sail van de Walrus.

DEN HELDER - Een ervaring om nooit vergeten vond radiomaker Frank Dane die vrijdag zijn landelijke radioshow maakte onder de waterspiegel.

Door Arie Booy - 20-1-2017, 14:48 (Update 20-1-2017, 14:51)

Een half uur later dan de bedoeling was voer Zr.Ms. Walrus vrijdagmiddag terug naar de steiger voor de Onderzeedienst. ,,Zo konden ze drie uur lang radio maken aan boord”, vertelt Annemarie Ubbels van Radio538. De ideale weersomstandigheden stelde de bemanning in staat om opgelijnd aan dek binnen te varen. In het binnenste van de boot was een radiostudio geïmproviseerd en kon Dane de marinemannen tussen de muziek door laten vertellen over leven en werken onder water.

Namens de marine begeleidde officier Alex Kranenburg de radiomakers: ,,Het is perfect verlopen. We hadden van te voren het geintje gemaakt dat een aardappel aan een touwtje om de nek de burgers zou behoeden voor zeeziekte. Ze hadden keurig een pieper om.”