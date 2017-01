Geen plek voor Texels strandpaviljoen bij Paal 15

DEN BURG - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier geeft geen watervergunning af voor een permanent strandpaviljoen bij Paal 15. Mogelijk is er ook in de zomer geen plaats voor een paviljoen op deze locatie.

Dit blijkt uit een vraag van Texels Belang aan de gemeente Texel.

Jaarlijks bekijken het hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat en de gemeente na het stormseizoen of het strand ruim en veilig genoeg is voor bebouwing met strandpaviljoens, strandhuisjes en watersportvoorzieningen. Vanaf Paal 14,9 tot Paal 21,3 wordt in 2017 of 2018 1 miljoen m3 zand gesuppleerd, zodat het strand daar weer breed genoeg wordt, aldus een gemeentewoordvoerder.

,,Het college gaat in gesprek met de eigenaar van het paviljoen bij Paal 15 en het hoogheemraadschap over een mogelijke oplossing voor dit paviljoen in 2017 en de jaren daarna. Tot op heden is het altijd gelukt een oplossing te vinden, hoewel dat soms moeilijk is, zoals vorig jaar bij Paal 9. Het college, het hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat onderkennen het belang van een exploitabel strand voor Texel.’’