Nieuw bestuur citymarketing Den Helder

DEN HELDER - De raad van toezicht van citymarketingorganisatie Top of Holland is opgegaan in een meerkoppige raad van bestuur.

Door Bo-Anne van Egmond - 19-1-2017, 17:15 (Update 19-1-2017, 17:15)

Voorzitter van het dagelijks bestuur is aannemer Kees Jan Tuin geworden.

Daarnaast maken Marieke Frank (advocaat bij Knuwer), Mark Poldner (voorheen Rabobank) en Mark de Graaf (Black&Blue) deel uit van dat bestuur. Tot het algemeen bestuur behoren Peter van den Berg (commandant KIM), Conny van den Hoff (Den Helder Airport), Jacoba Bolderheij (Port of Den Helder) en Tim Petter (Grand Hotel Beatrix).

De twee toezichtsleden van Top of Holland, Willem Koning en Joerka van Wees, hebben afscheid genomen.