Een architect of rechercheur voor de klas van Lyceum aan Zee

Foto HOLLAND MEDIA COMBINATIE/Hedzer Faber Scholieren Mirthe van der Haag en Lisa van Duin (beiden 15) bij de gastles journalistiek.

DEN HELDER - Even niet de eigen docenten voor de klas, maar een politierechercheur of een journalist.

Door Hedzer Faber - 19-1-2017, 16:28 (Update 19-1-2017, 16:28)

Het was een bont gezelschap dat gisteren aantrad voor de derdeklassers van Lyceum aan Zee. Een greep: internist Rob Timmerman, Hotelier Tim Petter, Architect Duco Kapitein, notaris Elka-Marina Arrindell. Om te vertellen over hun vak en heel misschien een idee te geven over wat je wel of niet met je leven wilt na de middelbare school.

De leerlingen die meer over journalistiek willen weten waren bijvoorbeeld erg benieuwd naar ethische afwegingen, waar nieuws vandaan komt en in het geval van Mirthe van der Haag en Lisa van Duin (foto) wat je doet als er even geen nieuws is (namelijk bijvoorbeeld iets uitzoeken dat nieuws oplevert).

En wat dat nou verdient, natuurlijk. Iets dat in de journalistiek behoorlijk afhangt van of je als freelancer werkt of De Wereld Draait Door presenteert. Notaris Arrindell had een bevredigender antwoord. ,,Met een studie rechten ben je zo goed als altijd verzekerd van werk en een goed inkomen.’’