Weststraat Den Helder is voorlopig niet van verkeerslawaai af

DEN HELDER - Bewoners die aan de Binnenhaven en Zuidstraat gebukt gaan onder verkeerslawaai kunnen hun huis op kosten van het Rijk laten isoleren, maar de Weststraat komt voorlopig niet aan de beurt.

Door Hedzer Faber - 19-1-2017, 16:27 (Update 19-1-2017, 16:27)

Dit is tegen het zere been van een aantal Weststraatbewoners. Anne Knobbe: ,,We zijn het hier niet mee eens. We hebben dezelfde overlast van hetzelfde verkeer van dezelfde N250. Help ons dan ook. We gaan kijken wat er aan bezwaar mogelijk is.’’

Volgens gemeentewoordvoerster Joyce in ’t Veld gaat het om een praktische overweging. Het tracé Binnenhaven-Zuidstraat gaat al om 143 woningen en dat is eigenlijk al meer dan de Regionale Uitvoeringsdienst normaliter kan behappen.