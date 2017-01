Evenementenbedrijf in clinch met ex-werknemer

DEN BURG - Evementenbureau Texel ligt overhoop met oud-werknemer Monique Visch, die sinds 1 november voor zichzelf is begonnen.

Door Leo Blank - 18-1-2017, 16:22 (Update 18-1-2017, 16:22)

Het conflict is zo hoog opgelopen dat de rechter een oordeel moet vellen. Deze week stonden beide kemphanen tegenover elkaar bij de rechtbank in Alkmaar.

Visch (42) werkte ruim drie jaar voor Evementenbureau Texel, onderdeel van Texel Cars Personenvervoer. Ook touringcarbedrijf Texeltours behoort tot de holding.

,,Ik wilde weg vanwege de slechte werksfeer. En besloot een eigen evenementenbureau, Texel Eventz, op poten te zetten. Ik heb het seizoen keurig afgemaakt en ontslag genomen”, zegt Monique Visch, die in Den Burg woont.

Directeur Marcel Slikker van Texel Cars Personenvervoer uit Oudeschild eiste echter bij de rechter dat zijn voormalige medewerker voor minimaal een jaar moet stoppen met haar activiteiten.

Relatienetwerk

Volgens zijn raadsvrouw Inge Visscher heeft Monique Visch haar plannen voor een eigen bureau voorbereid terwijl ze nog op de loonlijst stond van Evementenbureau Texel. Met de opgedane kennis, inclusief relatienetwerk, is ze voor zichzelf begonnen.

Visscher betoogde ook dat de schade voor haar opdrachtgever groot is. Op Texel waren vier evenementenbureaus, door de komst van Visch zijn dat er vijf.

Laatstgenoemde is zich van geen kwaad bewust: ,,Ik werk alleen, heb geen personeel meegenomen. Dat klanten beschikken over mijn mobiele nummer is logisch. Als het nodig was moest ik bereikbaar zijn, bijvoorbeeld in de weekends.”

Volgens Visch staat het iedereen vrij activiteiten te organiseren. ,,Er was geen concurrentiebeding, waardoor het me verboden werd om voor mezelf te starten.”

De rechter doet dinsdag 31 januari uitspraak.