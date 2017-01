Zeeafval gebruikt in parfumindustrie

PR-foto Archeologe Jolanda Bos vertelt over de geschiedenis en anekdotes van het oude beroep en de traditie strandjutten.

JULIANADORP - Het is haar met de paplepel ingegoten: strandjutten. ,,Heel mijn leven ben ik al op het strand te vinden’’, vertelt Jolanda Bos. Op dinsdagavond 31 januari geeft ze een lezing over de geschiedenis van het strandjutten in de bibliotheek van Julianadorp.

Door Monique Trijsburg - 18-1-2017, 16:02 (Update 18-1-2017, 16:30)

De 43-jarige Bos is geboren en getogen in Zandvoort. ,,Ik kom uit een heel Zandvoortse familie. Wanneer je naar genealogische gegevens kijkt zie je vaak dat mensen vroeger visser of strandjutter waren. Achter mijn familienaam staat strandjutter.’’

Veel kustplaatsen in...