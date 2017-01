Minder overlast jeugd in Julianadorp

JULIANADORP - Het aantal meldingen van jeugdoverlast in Julianadorp is afgelopen jaar gedaald van 95 naar 40 meldingen. Dat blijkt uit cijfers van het Jongeren Interventie Team (JIT), bestaande uit politie en gemeentehandhavers.

Door Bo-Anne van Egmond - 18-1-2017, 13:57 (Update 18-1-2017, 13:57)

Volgens de gemeente is dan ook de conclusie te trekken dat het JIT werkt. ,,Het aantal overtredingen is met de helft gedaald. Er is een beter beeld van de jeugd die op straat rondhangt en welke jongeren voor overlast zorgen. Ook de aanpak om ouders in een vroeg stadium bij te betrekken werpt zijn vruchten af.’’

In 2015 werden er nog veel jongeren betrapt met alcoholhoudende drank (35 keer) en drugs (14 keer), het gooien van afval op straat (22 keer) en hinderlijk rondhangen (17 keer). In 2016 werden er nog maar 10 jongeren betrapt met drank, 3 met drugs en gooiden ze geen afval meer op straat. Wel zijn er nog dertien meldingen van hinderlijk rondhangen en waren er acht meldingen van overlastgevers met auto en brommer.