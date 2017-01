Heldair is terug in luchtruim

Archieffoto Peter van Aalst Twee vrouwelijke leden van het internationale stuntteam Guinot op de vleugels van de vliegtuigen waarmee de piloten allerlei figuren maken. Bekijk Fotoserie

DEN HELDER - Heldair Show Maritiem wordt op zaterdag 16 september weer gehouden bij Maritiem Vliegkamp De Kooy en Den Helder Airport (DHA). Het thema is 100 jaar Marine Luchtvaartdienst, vliegen en varen eeuwig verbonden. Dit thema wordt door DHA en het defensie Helikopter Commando op verschillende manieren belicht.

Door Bo-Anne van Egmond - 17-1-2017, 17:56 (Update 17-1-2017, 17:56)

Op het programma staan onder andere net als in voorgaande jaren een vliegshow en een tentoonstelling van luchtvaartuigen, maar een kijkje achter de schermen nemen in één van de hangars en een bezoek brengen aan de airmarkt kan ook. Kinderen kunnen zich uitleven in het kinderdorp. Daarbij is er ook ruimte voor rondvluchten.

Stunts

Tijdens vorige edities was er veel spektakel te zien: vrouwen die stunts uitvoerden op vliegtuigen in de lucht, straaljagers die in formatie en figuren voorbij vlogen. Maar ook de maritieme objecten die bezocht konden worden, trokken veel bekijks, evenals de markt met allerlei stands over defensie, offshore en andere zaken die met luchtvaart te maken hebben. In de eerste paar jaren werd het evenement om de twee jaar gehouden, maar inmiddels is het een vijfjaarlijks evenement geworden. Heldair Show Maritiem is van tien uur ’s ochtends tot half vijf ’s middags.