’Intrek in watertoren Den Helder staat vast’

Nog volop ruimte rond de toren.

DEN HELDER - Christian Koks heeft geen belang bij wat op, rond of onder de watertoren gebeurt.

Door Delano Weltevreden - 17-1-2017, 17:43 (Update 17-1-2017, 17:43)

Dat zegt wethouder Lolke Kuipers. Koks, beoogd bewoner van de watertoren, is verbaasd. ,,De wethouder zit er faliekant naast. Als je de juridische stukken kent, doe je zulke uitspraken niet. Met deze uitspraak zet hij de raad op het verkeerde been. In 2011 heeft de gemeente tegenover de rechter erkend dat de watertoren in erfpacht aan mij wordt overgedragen. De gemeente geeft dus zelf aan...