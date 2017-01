Apple Mix Den Helder later open om reclame

Foto Holland Media Combinatie Apple Mix.

DEN HELDER - Eethuis Apple Mix, Fried chicken & meer aan de Beatrixstraat, gaat later open dan in eerste instantie de bedoeling was.

Door Marischka de Jager - 17-1-2017, 17:37 (Update 17-1-2017, 17:37)

De zaak, met alleen halal geslachte kipgerechten, zou afgelopen vrijdag open gaan maar een pamflet op de deur meldde dat ’met dank aan de gemeente’ het eethuis nog niet open kan.

Vergunningen

Bij de gemeente meldt woordvoerster Joyce in ’t Veld desgevraagd dat nog niet al het materiaal voor de nodige vergunningen binnen is.

Volgens één van de eigenaren van Apple Mix...