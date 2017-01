Verrassing: het huis op de dijk bleef staan

Foto Peter van Aalst Jan Dop op de bouwplaats van het OS&O-terrein in Huisduinen. ,,De Huisduiner Ontwikkel Maatschappij heeft het wel voor elkaar gekregen om hier te bouwen.’’

HUISDUINEN - Hij kreeg banen bij uitvaartcentra aangeboden elders in het land. ,,Hoofd dit, hoofd dat, kwaliteitsbeheer, gebouwen vernieuwen. Maar ik deed het niet. Ik dacht dat ik anders in hotels zou leven. Ik kon Huisduinen en Den Helder niet in de steek laten. Ben hier altijd blijven plakken. En nog steeds als ik thuiskom in Huisduinen, krijg ik een vakantiegevoel.’’

Door Bo-Anne van Egmond b.van.egmond@hollandmediacombinatie.nl - 17-1-2017, 12:45 (Update 17-1-2017, 12:45)

Zijn trouw aan Den Helder beloonde Huisduiner ondernemer Jan Dop (66): vorige week werd hij door de Helderse Ondernemers Vereniging uitgeroepen...