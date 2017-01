Goedkoopste benzine in Julianadorp

Foto George Stoekenbroek Bij elke pomp in Julianadorp ben je verzekerd van relatief goedkope benzine.

DEN HELDER - Benzinerijders zijn het goedkoopst uit bij elk willekeurig tankstation in Julianadorp. In het dorp zit elke pomp zeker twee cent onder elke concurrent in de stad.

Door Hedzer Faber - 17-1-2017, 12:42 (Update 17-1-2017, 13:08)

Dat en meer blijkt uit een maandag gehouden prijspeiling langs alle dertien tankstations in de gemeente. De goedkoopste dieselpomp is opnieuw de bemande Avia-pomp bij Citroëndealer Peeman & Slot aan de Industrieweg.

Het is de vijfde keer in zes jaar tijd dat de Helderse Courant dit vergelijk maakt. Opvallend is dat waar eerder -...