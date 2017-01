Treinuitval door stroomstoring: opeens is Den Helder weer extra ver

DEN HELDER - Als Jurrian van Iwaarden (34) om half zes in de dinsdagochtend instapt op station Den Helder, lijkt er nog niks aan de hand.

Door Hedzer Faber - 17-1-2017, 11:24 (Update 17-1-2017, 11:46)

Frustratie reizigers over treinuitval door stroomstoring, maar ook begrip: ’dit is overmacht’

,,Tot we op Alkmaar aankwamen, toen stonden we opeens wel heel lang stil. Een kwartier, denk ik. Toen werd er iets omgeroepen over een grote stroomstoring bij Amsterdam. Nou, daar moest ik dus net heen. De boodschap was we weer zouden gaan rijden, maar de NS wist niet hoe ver we zouden komen. Bij Wormerveer werd alles donker en we kwamen uiteindelijk niet verder dan Zaandam.’’

Ja, de stroomstoringen in Amsterdam en Zaandam hebben het treinverkeer flink ontregeld, ook hier. Al snel rijden er helemaal geen treinen meer vanuit Den Helder. Met het debacle van vorige maand nog vers in het geheugen, toen er opeens drie treinen per dag uitvielen als gevolg van de nieuwe dienstregeling, leidt dit tot veel gemor op de perrons.

Studente Vlada Brenici (19) maakt er rond negenen maar het beste van. ,,Ik sta niet mee te schelden, nee. Ik maak er maar het beste van. Er is gratis thee, dat is fijn. Maar leuk is anders.’’

Brenici wilde naar Sloterdijk, naar het MediaCollege, waar ze eigenlijk met een filmproject bezig moest. En nu? ,,Wachten en hopen dat ik straks wel heen kan.’’ Maar de trein van vier over negen rijdt niet en die erna ook niet. ,,Ik ga toch maar even naar huis. Ik woon op vijf minuten fietsen en probeer het straks wel weer.’’

De 21-jarige Irina den Hartog staart ongelovig naar het informatiebord, krijgt een deja-vu van vorige maand. ,,Zonder trein kom ik nergens. Ik moet nu naar Alkmaar, voor mijn opleiding. Als de trein niet rijdt is alles vanuit Den Helder wel extra ver. Vorige maand kon ik niet naar mijn vriendje in Tilburg. En hij niet terug naar huis. Dat was natuurlijk wel gezellig, maar hij moest de volgende dag wel werken.’’

Belangrijk verschil met vandaag is dat toen zo nu en dan een intercity uitviel. Nu blijft het station uur na uur leeg. Maar als Nieuwedieper Ruud Binnink begint te mopperen, lijkt dat wel te helpen. Het beeld verspringt met het nieuws dat de trein van even na tienen wél zal rijden, zij het niet verder dan Alkmaar. Binnink: ,,Nog een halfuurtje wachten, dan maar. Wel mooi dat-ie nu weer gaat rijden. Ik wil naar Rotterdam en da’s geen stuk voor op de fiets. Vanaf Alkmaar kan ik door naar Haarlem, gaan we redden.’’

Tegen die tijd komt Jurriaan van Iwaarden eindelijk aan op zijn plaats van bestemming: Amsterdam. De Helderse grondwerker kan meteen aan de slag. ,,Ja, en ik was echt niet de enige. Ik heb eigenlijk al die tijd op station Zaandam gezeten, bijna. De NS stelde een trein beschikbaar als verwarmde wachtruimte. Het was er stervensdruk, natuurlijk. Uiteindelijk heb ik er 4,5 uur over gedaan. Maar och, ik heb me niet druk gemaakt hoor. D’r zijn wel belangrijker zaken om je over op te winden. Dit is overmacht.’’