’Architect NS-station Den Helder heeft geen auteursrecht’

Foto George Stoekenbroek Het stationsgebied moet voor Sail heringericht zijn.

DEN HELDER - Architect Joost van der Grinten heeft geen auteursrecht op het ontwerp van het NS-station het centrum van Den Helder.

Door Delano Weltevreden - 16-1-2017, 22:45 (Update 16-1-2017, 22:45)

Ontwerper station was in dienst van spoorwegen toen hij gebouw ontwierp, zegt Stadspartij

Dat zegt fractievoorzitter Peter Reenders. ,,Toen hij het ontwerp maakte, was de heer Van der Grinten als werknemer in dienst van NS. Het eigendomsrecht ligt dus bij NS. De heer Van Grinten had het station nooit ontworpen als hij niet in dienst van NS was geweest. Hij heeft dus geen rechten.’’

Van der Grinten meldde onlangs dat hij het niet eens was met de sloop van de muurtjes voor het station. De muurtjes zijn onderdeel van het ontwerp. De Helderse advocaat Jan Jorna stelt dat de gemeente inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van de architect en dat Van der Grinten het stadsbestuur aansprakelijk kan stellen voor de verminking van zijn ontwerp. Van der Grinten is dat echter niet van plan.

Maandagavond sprak de gemeenteraad over de renovatie van het stationsplein. Volgens ChristenUnie, GroenLinks, Beter voor Den Helder, Vrije Socialisten, Behoorlijk Bestuur en Fractie Vermooten, heeft het college er een potje van gemaakt qua burgerparticipatie en wordt zorgvuldigheid met voeten getreden om het werk voor Sail in juni af te hebben. Zij zeggen ook dat uit het gemeentelijk optreden weinig respect blijkt voor historische gebouwen.

Maar volgens verantwoordelijk wethouder Lolke Kuipers is het allemaal onzin. ,,We hebben ons aan alle procedures gehouden, er is voldoende inspraak geweest.’’ Peter Reenders zegt dat college juist op voorbeeldige wijze de inspraak heeft ingevuld. ,,Wat wilt u, welke sfeer wilt u hebben. Daar hebben burgers zich over kunnen uitspreken. Natuurlijk is het mogelijk dat niet iedereen het overal mee eens is.’’

In een motie vroegen de oppositiepartijen het college om alsnog in overleg te gaan met omwonenden en in overleg met ontwikkelbedrijf Zeestad en NS excuses te maken aan de architect. Volgens Kees Visser (VVD) gaat de rechtbank over een eventuele opschorting van de werkzaamheden en moet de gemeenteraad niet op de stoel van de rechter gaan zitten. De motie werd met negentien tegenstemmen door de raad verworpen.