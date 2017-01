Twee aanhoudingen in Helderse binnenstad

DEN HELDER - De politie hield zondag twee mensen aan in de Helderse binnenstad. In een winkel aan de Meeuwenstraat werd rond twaalf uur ’s middags een winkeldief op heterdaad betrapt. Het personeel hield de persoon aan en droeg diegene later over aan de politie.

Door Carina Gutker - 16-1-2017, 16:44 (Update 16-1-2017, 16:44)

Ook op het Julianaplein kwamen de handboeien tevoorschijn. Om half drie in de middag kreeg de politie een melding dat iemand daar met een mes zou zwaaien. Dat bleek niet zo te zijn, maar de verdachte kon zich evenwel niet identificeren, werd gearresteerd en moest mee naar het politiebureau.

De politie was zondag ook druk met twee (pogingen tot) inbraken. In een huis aan de Kruiszwin in Julianadorp was ingebroken en in een woning in het Heiligharn had iemand geprobeerd in te breken. De politie zag er braaksporen bij de deur.