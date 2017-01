Gijs van Dijk op plek 5 PvdA

Gijs van Dijk. Foto Martin de Bouter

DEN BURG - Gijs van Dijk (36), sinds 2014 wonend in Den Burg, staat als nummer vijf op de PvdA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart.

Door Redactie Helderse Courant - 16-1-2017, 14:43 (Update 16-1-2017, 14:43)

Van Dijk, geboren en getogen in Leiden, werkte de afgelopen tien jaar voor de FNV. Sinds vorig jaar is hij vicevoorzitter en na het vertrek van Ton Heerts hét gezicht van de vakbond. Hij deed ervaring op in de studentenvakbeweging en HBO-raad.

,,Het is nu voor mij het moment om in de landelijke politiek te stappen”, aldus Van Dijk, vader van een negenjarige zoon. In Den Haag gaat hij zich bezighouden met werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden. Van Dijk blijft op Texel wonen. Ook heeft hij een kamer in Leiden