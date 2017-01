’Al twee weken gek van vuurwerkknallen bij auto’

DEN HELDER - De familie Langenberg aan de Grebbestraat zegt sinds de jaarwisseling te worden geplaagd door een eigenaardige onverlaat. Bijna iedere avond of nacht wordt er vuurwerk naar hun geparkeerd staande auto gegooid.

Door Petra Bies - 17-1-2017, 8:11 (Update 17-1-2017, 8:11)

„Een enorme knal, iedereen schrikt wakker. We zijn onderhand gebroken”, zegt Olaf Langenberg. Hij zegt de dader van gezicht te kennen. ,,Een vent van in de dertig die hier iemand in de straat kent. Ik heb hem op oudejaarsdag vuurwerk naar mijn auto zien gooien. Door het vuurwerk...