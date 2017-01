Ezelshoofd spoelt aan op de Hors op Texel

Foto HOLLAND MEDIA COMBINATIE/Nico Volkerts Vier sterke mannen hebben de grootste moeite het ezelshoofd te kantelen.

DEN HOORN - ‘Ga je mee? Er ligt een ezelshoofd op het strand.’ Als hulpstrandvonder Hans Eelman zoiets roept, ben ik meteen van de partij. Al was ik even op het verkeerde been gezet: het betrof hier geen verminkt dier, maar een ‘maritiem object.’

Door Nico Volkertsn.volkerts@hollandmediacombinatie.nl - 16-1-2017, 14:06 (Update 16-1-2017, 14:13)

Een wandeling van zo’n drie kwartier brengt het groepje belangstellenden bij het ezelshoofd, vervaardigd uit één dikke, solide eik. Een ezelshoofd werd boven op de mast geplaatst, ter hoogte van het kraaiennest, waarop dan een nieuw stuk mast...