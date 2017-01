Zou het lukken, de eerste Helderse schaatswinter in vier jaar tijd?

Foto HOLLAND MEDIA COMBINATIE/Hedzer Faber Een voorzichtig eerste vliesje op het water bij kunst- en natuurgebied De Nollen in Den Helder.

DEN HELDER - Een voorzichtig vliesje komt er op verschillende plassen in de stad. Zoals hier in het surrealistische landschap van De Nollen. En met meer vorst voorspeld, begint het te kriebelen bij schaatsminnend Den Helder. Wordt het eindelijk weer eens schaatsweer in Nieuwdiep?

Door Hedzer Faber - 16-1-2017, 12:52 (Update 16-1-2017, 12:52)

Voorzitter Joop van Schie van IJsclub Den Helder: ,,De voorspellingen lopen uiteen van dooi op vrijdag tot het hele weekend vorst. Maar als die nachtelijke -4 doorzet, gaat bij ons zaterdag de baan open. Het eerste ijs is mooi en glad, op een enkele hagelsteen na. We hebben zeker zes centimeter nodig. Met een beetje geluk, lukt dat net.’’

Bij twijfel gaat de baan alleen open voor kinderen. Het zou de eerste keer zijn sinds 13 februari 2013 dat de Helderse baan open is.