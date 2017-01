Nieuwe telecomwinkel in Den Helder

Foto HMC/Carina Gutker

DEN HELDER - In de voormalige Music Store aan de Spoorstraat komt een nieuwe telecomwinkel, Telefoon Reparatie Den Helder.

Door Carina Gutker - 16-1-2017, 12:51 (Update 16-1-2017, 12:51)

Dat blijkt uit een aankondiging op de ruit van de winkel. De zaak, gelegen tussen de brillenwinkels Specsavers en Hans Anders, heeft bijna vijf jaar leeg gestaan.

De landelijke keten van 120 cd-winkels werd in 2010 failliet verklaard. In Den Helder, waar Music Store toen al achttien jaar te vinden is, werkten vijf mensen. De Hermans Groep in Hoorn - de nieuwe eigenaar - verwachtte destijds een doorstart voor 102 filialen. De winkel in Den Helder bleef vervolgens nog enkele tijd open, maar in 2012 moest ook die de deuren sluiten.