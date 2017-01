Teso waarschuwt voor wachttijden na incident

DEN HELDER - Teso onderhoudt de veerdienst tussen Den Helder en Texel deze week met alleen de Schulpengat. Dat kan af en toe leiden tot wachttijden

Door Redactie Helderse Courant - 16-1-2017, 12:31 (Update 16-1-2017, 12:31)

De nieuwe Texelstroom had dit weekend twee keer te kampen met een technische storing in het besturingssysteem. Zaterdagavond rond half zeven ramde de boot een steiger van Rijkswaterstaat bij de veerhaven van Den Helder. Het is nog onbekend wanneer de schade wordt hersteld.

Teso-dirercteur Cees de Waal spreekt van een fikse tegenvaller: ,,We dachten de kinderziektes met de Texelstroom achter de rug te hebben.”

De nieuwe boot heeft zondagavond de dienstregeling afgemaakt en ligt nu voor onderzoek in de veerhaven van Texel. Sinds maandagochtend neemt de Schulpengat, de tweede reserveboot, de vaarten over.

De Dokter Wagemaker, de eerste reserveboot, ligt voor onderhoud in een dok in Schiedam. De Waal verwacht dit schip over anderhalve week weer te kunnen inzetten.

De Spaanse leverancier van de Texelstroom was maandag met een technische ploeg onderweg naar Nederland. In de tussentijd werd in samenwerking met Teso al online op afstand gekeken naar mogelijke oorzaken van het technische euvel.

Volgens De Waal vallen herstelwerkzaamheden binnen de garantietermijn van een jaar. Hij spreekt van een geluk dat dit de rustigste weken van het jaar zijn: ,,Onderhoud plannen we daarom altijd in deze periode.”

De Schulpengat heeft een capaciteit van 240 voertuigen, honderd minder dan de Texelstroom. Vandaar dat korte wachttijden kunnen ontstaan. Maandag bedroegen die soms een uur. Woensdag hoopt Teso te melden wanneer de Texelstroom weer in de vaart wordt genomen.