Lange aanloop drugszaak ’Puls’

DEN HELDER - Er komt voorlopig nog geen behandeling in de Helderse megadrugszaak die van het Landelijk Parket de codenaam ’Puls’ heeft gekregen.

Door Hedzer Faberh.faber@hollandmediacombinatie.nl - 15-1-2017, 19:00 (Update 15-1-2017, 19:00)

Eerder werd nog verwacht dat de verdachten in deze zaak al begin dit jaar voor de rechter zouden verschijnen. Volgens zegsman Wim de Bruin van het Landelijk Parket in Rotterdam - het onderdeel van het Openbaar Ministerie dat grootschalige en/of georganiseerde misdaad bestrijdt - zal het echter zeker tot in het voorjaar duren voor er überhaupt zicht is op...