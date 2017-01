Door naar Amsterdam

TEXEL - De cabaretiers die naar de halve finale in de Kleine Komedie gaan, zijn bekend. De laatste voorronde van het Amsterdams Kleinkunst Festival was in Klif 12 dit weekend.

Door Van onze verslaggeefster - 15-1-2017, 18:59 (Update 15-1-2017, 18:59)

Het gaat om het duo Sophie de Hart en Wouter van Dijk, Lonneke Dort, Daniëlle Schel, Thomas Pieters, Tobi Kooiman en duo Mitch Blaauw en Liza van Zeijderveld. Ward Reinderink en Frederike Palmen, Annemarie Brijder,Robert Ramaker vielen af. Er was een lovend juryrurapport voor Tobi Kooiman en Thomas Pieters.

Het Amsterdams Kleinkunst Festival is half april. Het is de enige plek in Nederland waar kleinkunstenaars in alle fasen van hun carrière zich gekoesterd voelen en worden uitgedaagd. Vanuit een onafhankelijke positie signaleren het festival relevante ontwikkelingen in het genre en scouten talenten. Aan de deelnemers wordt professionele begeleiding op maat gegeven en er is ruimte voor ontmoeting.