Strand Texel bezaaid met plastic colawikkels

Foto: boswachter Eckard Boot

DE KOOG - Het strand van Texel is overspoeld met duizenden Coca Cola-wikkels. Strandjutters, boswachters en andere inwoners van het eiland zijn zondag druk bezig geweest met het opruimen van de troep. Op sociale media verschenen tal van foto's met grote bergen rood-witte wikkels.

Een boswachter van Natuurmonumenten liet via Twitter weten dat de wikkels ook de duinen inwaaien en daarmee een flinke opruimklus opleveren. Het twitteraccount 'Jut Product' liet een foto zien van een kofferbak vol wikkels. Velen leggen een verband met het overboord slaan van vijftien containers van een vrachtschip, afgelopen week.

Coca Cola Nederland noemde het in een bericht aan een van de twitteraars ,,erg vervelend wat er gebeurd is'' en liet weten ,,contact te zoeken met instanties die betrokken zijn bij de opruiming''. Het bedrijf was niet direct bereikbaar voor een toelichting.