’Nieuwe generatie zo leuk op Texel’

Evalien Weterings De duo's Sophie de Hart, Wouter van Dijk en Ward Reinderink en Frederike Palmen en solo-artiest Lonneke Dort (vlnr).

DEN HOORN - Er gaan zes van de negen kandidaten (of duo's) van het 30e Amsterdams Kleinkunst Festival door naar de halve finale.

Door Ingrid Spelt - 15-1-2017, 13:04 (Update 15-1-2017, 13:04)

Marja Myjer over deelnemers aan het Kleinkunst Festival Texel

Dat laatste jury-uurtje is zenuwslopend weet cabaretier Pieter Derks. In 2005 werd hij uiteindelijk derde en kreeg de publieksprijs. Nu trekt hij volle zalen, en dat is waar deze deelnemers ook van dromen. Het podium van Klif 12 smaakt naar meer.

Pieter Derks: ,,De finale in het DelaMar theater vond ik geweldig met al die oude affiches van vroegere artiesten in de kleedkamers. Ik speelde heel lekker, maar de jury vond dat er nog wel het een en ander aan mijn optreden mankeerde. Presentator Paul Haenen nam het toen nog voor me op. Ik werd dan wel derde, maar door het winnen van de publieksprijs voelde het toch een beetje alsof ik won van de jury. En eigenlijk heb ik nog steeds liever publiek dan een jury bij mijn nieuwe voorstelling Spot”, zegt Derks.

Het winnen van de publieksprijs heeft hem geholpen met de start van zijn professionele cabaret-leven. ,,Tijdens het festival ga je al op tournee en werk je met een regisseur. Erna krijg je de ruimte om je eigen voorstelling te maken.'' Alle deelnemers van het kleinkunstfestival keken uit naar drie dagen Texel, met als slotavond zaterdag. Want die dagen hoor je er pas echt bij, zeggen ze. Voor het eerst zien ze elkaar spelen en dat brengt een gezonde dosis spanning met zich mee. Sophie de Hart, met roots in Zaandam, heeft haar optreden met creatief partner Wouter van Dijk erop zitten. Ze hebben elkaar via Facebook ontmoet. Hij zocht een jazz-zangeres en zij een band. Beiden houden van cabaret. ,,Ik twijfel een beetje over ons laatste liedje; achteraf niet zo'n goede afsluiter. We hadden die smartlap moeten nemen.”

Volgens de moeder van Jochem Myjer hoeft ze zich geen zorgen te maken. Marja Myjer is fan van het festival. Ze houdt van cabaret en niet alleen omdat haar telg een van de populairste cabaretiers is. Ze heeft zelf in het eerste vrouwencabaret van Nederland gezeten. En nu geniet ze van jong talent. Marja complimenteert ze de talenten met hun optredens: ,,Het is zo leuk om deze nieuwe generatie te zien. Ik hoop altijd iets vernieuwends te ontdekken.'”