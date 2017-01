Op bezoek in erotische club

DEN HELDER - Eerlijk is eerlijk: het voelt een beetje ongemakkelijk om op klaarlichte dag, in een drukke straat, aan te bellen bij een bordeel. Toch deden zo’n twintig lezers van de Schager- en Helderse Courant dit zaterdagmiddag bij erotische club The Rosegarden aan de Weststraat in Den Helder. De lezers hadden zich na een oproep in de krant aangemeld voor een exclusief kijkje achter de schermen.

Door Monique Trijsburg redactie.hc@nhd.nl - 15-1-2017, 12:17 (Update 15-1-2017, 12:26)

Wanneer de deur open zwaait is het ijs direct gebroken door de warme glimlach en...