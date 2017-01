Januaristorm op Texel [foto’s]

Foto Justin Sinner Pictures Bekijk Fotoserie

TEXEL - Texelaars zijn wel wat gewend als het om barre weersomstandigheden gaat.

Door onze verslaggever - 15-1-2017, 7:25 (Update 15-1-2017, 7:25)

Maar het blijft indrukwekkend welke vergezichten het natuurgeweld kan laten zien in een heuse januaristorm bij springtij.

Fotograaf Justin Sinner legde de hoge waterstand in de haven van Oudeschild en duinafslag bij Paal 9 in Den Hoorn vast in een aantal fraaie beelden. Bekijk de foto’s.