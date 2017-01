Veerboot botst op steiger Den Helder

Stoekenbroek

DEN HELDER - De veerboot Texelstroom is bij aankomst in Den Helder op een steiger gevaren. Vermoedelijk had de boot last van een technische storing aan het besturingssysteem.

Dat meldt de Texelse Courant.

Een kwartier na het ongeluk kon de veerboot weer verder varen. De steiger raakte beschadigd bij de botsing.