Koninklijke erepenning voor Zeemacht

Voorzitter Jellie Gatowinas met de Koninlijke erepenning

DEN HELDER - De Helderse sportvereniging MSV Zeemacht heeft zaterdagmiddag de Koninlijke Erepenning ontvangen. De van origine marinesportvereniging bestaat dit jaar honderd jaar.

Door Casper Duin - 14-1-2017, 16:45 (Update 14-1-2017, 17:00)

Burgemeester Koen Schuiling reikte namens Zijne Majesteit de Koning de Koninklijke Erepenning uit aan MSV Zeemacht-voorzitter Jellie Gatowinas. Dat gebeurde tijdens een receptie voor genodigden in de kantine van sporthal De Brug.

Naast de erepenning bracht de burgemeester aan het bestuur, de vrijwilligers en de leden van Zeemacht het respect en de waardering van de Koning over voor bijzondere verdiensten.

Schuiling noemde de honderdjarige in zijn speech 'kwiek en springlevend'. ,,Naast heel veel behaalde sportieve successen heeft de vereniging een belangrijke rol gespeeld in de samensmelting van de marine en de Helderse gemeenschap. De naam van de sporthal, De Brug, staat symbool voor de brug die Zeemacht in de loop der jaren tussen die werelden heeft geslagen. Inmiddels zijn de oevers tot elkaar gekomen. De vereniging is echter nog steeds in staat bruggen te slaan die in de huidige samenleving van belang zijn: tussen jong en oud, tussen verschillende culturen en tussen alle lagen van de bevolking.''

Pogingen van het bestuur van MSV Zeemacht om het predicaat koninklijk (Koninklijke Sport Vereniging) te krijgen, liepen op niks uit. Reden daarvan was dat diverse afdelingen reeds onderdeel zijn van een koninkijke bond, zoals voetbalbond KNVB of tennisbond KNTLB.

Onder de aanwezigen waren verder commandeur Hulsker namens de Koninlijke Marine en sportwethouder Trees van der Paard. Ook de familie van oud-voorzitter Van den Bosch was aanwezig.

Met de receptie werd het jubileumjaar afgetrapt, dat verder vorm krijgt met een jubileumoptreden van het vrouwenkoor (19 februari), een grootse reunie (8 april) een sport en spel familiedag (1 juli) en een afsluitend gala (28 december).

Zeemacht, dat in 1917 ontstond als sportvereniging voor marinepersoneel. gaf ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan een speciale jubileumkrant uit.