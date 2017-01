Drankrijder komt in voortuin op Texel tot stilstand

WFV Media / Marcel Winter Bekijk Fotoserie

DEN BURG - In de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks 01.15 uur kwam een drankrijder van een koude kermis thuis toen hij in een voortuin belandde in Den Burg op Texel.

Hij raakte van de weg, ramde een muurtje en kwam in de voortuin tot stilstand. Bewoners belden de brandweer omdat de auto begon te roken.

Later bleek dat dat vermoedelijk stof van de airbag was. Het huis bleef gespaard.

De bestuurder blies een te hoog promillage en moest zich op het bureau verantwoorden.