’Hoop dat Atlantis snel weer moet verhuizen’

Foto George Stoekenbroek Gedeputeerde Bond op de nieuwe locatie van Atlantis.

DEN HELDER - Met een speech van gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland vierde Atlantis Handelshuis gisteren feestelijk de opening van de nieuwe locatie aan de Ambachtsweg. ,,Ik hoop dat jullie snel uit jullie jasje groeien en weer moeten verhuizen.’’

Door Carina Gutker - 13-1-2017, 18:41 (Update 13-1-2017, 18:41)

Het kantoor van Atlantis was eerst op Willemsoord en zou verhuizen naar Fort Westoever, omgedoopt in Food Fort Westoever. Diverse bedrijven werken er samen op het gebied van eten, drinken en leren van eigen bodem en de stad Den Helder en haar geschiedenis. ,,Fort Westoever was echter te klein voor Atlantis’’, zegt Dave Kleine, die er met de Helderse Jongens ook zit. Hoewel Atlantis niet in het fort zit, blijven zij samenwerken met bedrijven die daar zitten. Helder Events gaat op de plek zitten die op Fort Westoever voor Atlantis bestemd was.